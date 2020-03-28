В России под наблюдением из-за коронавируса находятся 166 тыс. человек

Более 166 тысяч человек продолжают находится под наблюдением медиков в России из-за подозрение на коронавирус нового типа. Об этом сообщили представители Роспотребнадзора.

"Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 года находилось 250 989 человек, по состоянию на 27.03.2020 под контролем остаются 166 739 человек", - сказано в сообщении ведомства.

В лабораториях Роспотребнадзора уже было проведено 223 509 тестов на коронавирус.