Врач из Италии рассказала, как защититься от COVID-19

Реаниматолог из Италии Ирина Шлычкова рекомендует россиянам находиться дома в условиях пандемии коронавируса.

"Вирус распространяется с огромной скоростью, и если выходить на улицу без защиты, то есть риск им заразиться. Нельзя близко подходить друг к другу, нужно соблюдать дистанцию не менее метра из-за угрозы заражения", — сообщила врач.

По словам Шлычковой, она сама уже в течение двух недель ходит в маске даже дома, чтобы не заразить близких.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Москве скончался четвертый человек, зараженный коронавирусом.