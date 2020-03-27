Все дети, являющиеся пациентами отделения пульмонологии детской больницы № 1 в Ярославле, их родители и врачи находятся под наблюдением, так как заведующая отделением, вернувшаяся из Австрии, не стала соблюдать карантин и вышла на работу.
Позднее стало известно, что один из тестов мужа 61-летней И. Ашеровой дал положительный результат на наличие коронавируса.
У мужа Ашеровой взяли повторные тесты на коронавирус.
Правоохранительные органы должны будут дать оценку действиям врача.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Москве скончался четвертый человек, зараженный кронавирусом.
Специалисты в области вирусологии надсмехаются над тем, какой масштаб приобрела паника вокруг коронавируса нового типа.