Детский врач вернулась из Австрии в РФ и вышла на работу

Все дети, являющиеся пациентами отделения пульмонологии детской больницы № 1 в Ярославле, их родители и врачи находятся под наблюдением, так как заведующая отделением, вернувшаяся из Австрии, не стала соблюдать карантин и вышла на работу.

Позднее стало известно, что один из тестов мужа 61-летней И. Ашеровой дал положительный результат на наличие коронавируса.

У мужа Ашеровой взяли повторные тесты на коронавирус.

Правоохранительные органы должны будут дать оценку действиям врача.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Москве скончался четвертый человек, зараженный кронавирусом.