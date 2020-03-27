Искусственный интеллект определит коронавирус по флюорографии

Российские ученые сообщили, выявлять коронавирус можно с помощью рентгеновских снимков легких. Сейчас медики заняты поиском другого способа тестирования COVID-19 и предлагают флюорографию.

Специалисты из Центра искусственного интеллекта университета Иннополис утверждают, что в решении данного вопроса поможет нейросеть.

"Медики выявили отличительные признаки коронавирусной пневмонии, как интерстициальное двухстороннее поражение легких", — сообщил он.

В настоящее время специалисты обучают нейросеть, с помощью которой ранее выявляли признаки обычной пневмонии.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что искусственный интеллект поможет людям жить дольше.