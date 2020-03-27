Медики подтвердили коронавирус у певца Льва Лещенко

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко на своей странице в Facebook рассказал о самочувствии певца Льва Лещенко. Сообщается, что певца госпитализировали с признаками внебольничной пневмонии.

"После дообследования подтвердилась коронавирусная этиология пневмонии. Так как в первый день состояние пациента ухудшилось, было принято решение продолжить лечение в условиях отделения реанимации", — сообщил Проценко.

Врач отмечает, что в настоящий момент состояние артиста улучшилось, Лещенко не требуется дополнительный кислород. Дальнейшее лечение он будет проходить госпитальном отделении.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Льва Лещенко перевели в реанимацию.