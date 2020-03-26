Лев Лещенко переведен в реанимацию центра в Коммунарке

Народный артист России Лев Лещенко, проходящий лечение от пневмонии в центре на Коммунарке, переведен в отделение реанимации.

По словам Олега Дмитриева, концертного директора Лещенко, перевод певца никоим образом не связан с коронавирусом или ухудшением состояния здоровья.

"Просто там (в реанимации- прим. ред) самые лучшие условия для проведения плановой процедуры, которую Льву Валерьяновичу назначили врачи. Он там "питается" кислородом. Как мне объяснили, это не экстренная мера и никакой угрозы жизни нет. В реанимации просто новейшая аппаратура и образцовый уход", — сказал Дмитриев.

Напомним, что Лев Лещенко с супругой, находясь в режиме самоизоляции после возвращения с гастролей в Канаде и США, почувствовали себя "не очень хорошо" и обратились к врачам. Их госпитализировали в центр в поселке Коммунарка, где находятся не только больные, но и люди с подозрением на коронавирус.

Наличие инфицирования COVID-2019 у супругов Лещенко не подтверждено — их анализы отправлены в Новосибирск.