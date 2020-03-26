Россия готовится к "взрывному" сценарию эпидемии коронавируса

Все медицинские службы России переведены на усиленный режим работы, в стационарах оборудуются отделения и увеличивается число коек для приема больных с коронавирусной инфекцией — страна готовится к "взрывному" сценарию развития ситуации с пандемией.

Об этом рассказал профессор — инфекционист Николай Малышев, ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава.

"Мы готовимся к взрывному развитию по типу ядерной реакции. Сначала мы видели арифметическое добавление количества заболевших, а сейчас оно стало, по сути, геометрическое", — сказал он.

По словам Малышева, на то, что в России будет реализовываться именно этот сценарий, указывает тот факт, что за минувшие сутки — 25 марта — зараженных выявлено в три раза больше, чем днем ранее: таковых было 163 человека.

"Главная задача сейчас- не растеряться и оказывать помощь именно тем, кому это требуется", — говорит инфекционист.

Статистика коронавируса в России

По последним данным, в стране

заражены 658 человек,

выздоровели — 29 пациентов.

Причина смерти двоих пожилых пациентов московской клиники, у которых ранее был диагностирован коронавирус, пока не установлена.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус. рф.