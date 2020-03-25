В Москве скончались два пожилых пациента с коронавирусом

Медики выявили у пожилых пациентов заражение коронавирусом еще при их жизни.

"Два пожилых пациента (88 лет и 73 года) с положительным тестом на коронавирус скончались в Москве", — сообщил московский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Также отмечается, что у пациентов были диагностированы пневмония и другие заболевания. О точной причине смерти пожилых людей пока не сообщается.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что 69-летняя москвичка умерла в больнице в Коммунарке.