В Китае зафиксирована первая смерть от хантавируса

В Китае зафиксировали первый смертельный исход от заболевания новым вирусом. Один из жителей провинции Юньнань скончался в автобусе.

В настоящее время медики обследуют всех пассажиров.

Как происходит заражение хантавирусом?

Хантавирус распространяют грызуны, также им можно заразиться в результате укуса некоторых видов нaсекомоядных летучих мышей.

На данный момент в Китае не было зафиксировано случаев передaчи хантавирусов от человекa к человеку, но такие случаи были в Аргентине и Чили.

Ранее китайские ученые выяснили, как именно убивает коронавирус.