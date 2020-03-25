В Китае зафиксировали первый смертельный исход от заболевания новым вирусом. Один из жителей провинции Юньнань скончался в автобусе.
В настоящее время медики обследуют всех пассажиров.
Хантавирус распространяют грызуны, также им можно заразиться в результате укуса некоторых видов нaсекомоядных летучих мышей.
На данный момент в Китае не было зафиксировано случаев передaчи хантавирусов от человекa к человеку, но такие случаи были в Аргентине и Чили.
Ранее китайские ученые выяснили, как именно убивает коронавирус.
На фоне стремительного распространения пандемии коронавируса на Украине "вспомнили", что на территории страны работает 15 биолабораторий США.