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Легкую форму коронавируса теперь будут лечить дома

Здоровье

Заражение коронавирусной инфекцией не во всех случаях требует госпитализации. Те, у которых болезнь протекает в "легкой" форме, могут лечиться дома.

Единственное требование к ним — самоизоляция.

В Москве (там сейчас больше всего зараженных — 290 из 450 случаев, зарегистрированных в России) это решение медиков даже закреплено соответствующим приказом городского минздрава (опубликован на сайте ведомства).

Как проявляется "легкая форма" коронавирусной пневмонии

Решение о домашнем лечении может принять только врач. Основания для него:

  • температура ниже 38,5 градусов,
  • частота дыхательных движений меньше 30,
  • сатурация кислорода (SpO2) больше 93%,
  • свободное дыхание.

Как лечить коронавирус дома

Больным назначаются

  • препараты лопинавир и ритонавир,
  • обильное питье,
  • при высокой температуре — жаропонижающие, например, парацетамол.

В случае ухудшения состояния нужно будет вызвать врача.

Показания для госпитализации пациентов с "легкой формой" коронавируса

Независимо от выраженности симптомов, обязательно надо лечь в больницу:

  • людям, старше 65 лет,
  • беременным женщинам,
  • пациентам с хронической сердечной недостаточностью,
  • больным сахарным диабетом,
  • больным с бронхиальной астмой,
  • тем, кто страдает хронической обструктивной болезнью легких.

Напомним, что актуальная информация о ситуации с COVID-19 в России размещена на портале стопкоронавирус. рф.

Темы коронавирус лечение дома легкая форма
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