Заражение коронавирусной инфекцией не во всех случаях требует госпитализации. Те, у которых болезнь протекает в "легкой" форме, могут лечиться дома.
Единственное требование к ним — самоизоляция.
В Москве (там сейчас больше всего зараженных — 290 из 450 случаев, зарегистрированных в России) это решение медиков даже закреплено соответствующим приказом городского минздрава (опубликован на сайте ведомства).
Решение о домашнем лечении может принять только врач. Основания для него:
Больным назначаются
В случае ухудшения состояния нужно будет вызвать врача.
Независимо от выраженности симптомов, обязательно надо лечь в больницу:
Напомним, что актуальная информация о ситуации с COVID-19 в России размещена на портале стопкоронавирус. рф.
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