Легкую форму коронавируса теперь будут лечить дома

Заражение коронавирусной инфекцией не во всех случаях требует госпитализации. Те, у которых болезнь протекает в "легкой" форме, могут лечиться дома.

Единственное требование к ним — самоизоляция.

В Москве (там сейчас больше всего зараженных — 290 из 450 случаев, зарегистрированных в России) это решение медиков даже закреплено соответствующим приказом городского минздрава (опубликован на сайте ведомства).

Как проявляется "легкая форма" коронавирусной пневмонии

Решение о домашнем лечении может принять только врач. Основания для него:

температура ниже 38,5 градусов,

частота дыхательных движений меньше 30,

сатурация кислорода (SpO2) больше 93%,

свободное дыхание.

Как лечить коронавирус дома

Больным назначаются

препараты лопинавир и ритонавир,

обильное питье,

при высокой температуре — жаропонижающие, например, парацетамол.

В случае ухудшения состояния нужно будет вызвать врача.

Показания для госпитализации пациентов с "легкой формой" коронавируса

Независимо от выраженности симптомов, обязательно надо лечь в больницу:

людям, старше 65 лет,

беременным женщинам,

пациентам с хронической сердечной недостаточностью,

больным сахарным диабетом,

больным с бронхиальной астмой,

тем, кто страдает хронической обструктивной болезнью легких.

Напомним, что актуальная информация о ситуации с COVID-19 в России размещена на портале стопкоронавирус. рф.