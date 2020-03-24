Главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко призвал россиян готовится к "итальянскому" сценарию распространения коронавируса на территории России.

"С медицинской точки зрения, сейчас описано по большому счету два сценария - азиатский сценарий, когда это быстро стихает, и итальянский сценарий - когда это нарастает. Мне как врачу, не только главному врачу, врачу-анестезиологу-реаниматологу, видится то, что очень важно отработать итальянский сценарий, если вдруг будет большой всплеск", - заявил Проценко во время приезда в больницу Владимира Путина.