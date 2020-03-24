Мэр Москвы Сергей Собянин призвал региональные власти подготовиться к увеличению количества заболевших коронавирусом.

"Мне кажется, всем нашим коллегам в регионах нужно готовиться к сложным вызовам, к сложным проблемам. Минуют эти проблемы - ну и слава богу. Но надо готовиться", - обратился градоначальник к губернаторам на совещании, которое провел Владимир Путин в больнице в Коммунарке.