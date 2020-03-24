Психолог рекомендовал россиянам меньше переживать из-за коронавируса

Психолог Сергей Ениколопов заявил, что продолжительный стресс, в том числе и вызванный коронавирусом, может отрицательно повлиять на иммунитет человека.

Как защитить себя от стресса

По словам врача, чтобы избавиться от стресса, нужно находить различные занятия:

читать;

смотреть кино;

слушать музыку.

"Важно не находиться один на один со своими страхами, так как это приводит к стрессу. Если стресс длится очень долго, снижается иммунная защита организма, и он становится более уязвимым для заболеваний", — сообщил психолог.

Также специалист напомнил, что при любых симптомах заболевания нужно обращаться к врачу и не заниматься самолечением.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что психолог объяснил, почему россияне не боятся коронавируса.