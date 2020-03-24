Психолог Сергей Ениколопов заявил, что продолжительный стресс, в том числе и вызванный коронавирусом, может отрицательно повлиять на иммунитет человека.
По словам врача, чтобы избавиться от стресса, нужно находить различные занятия:
"Важно не находиться один на один со своими страхами, так как это приводит к стрессу. Если стресс длится очень долго, снижается иммунная защита организма, и он становится более уязвимым для заболеваний", — сообщил психолог.
Также специалист напомнил, что при любых симптомах заболевания нужно обращаться к врачу и не заниматься самолечением.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что психолог объяснил, почему россияне не боятся коронавируса.
На фоне стремительного распространения пандемии коронавируса на Украине "вспомнили", что на территории страны работает 15 биолабораторий США.