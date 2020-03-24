Кардиолог Пабло Канепа перечислил опасные для здоровья сердца продукты

Кардиолог Пабло Канепа из Испании перечислил продукты, которые ухудшают работу сердца.

Продукты, опасные для здоровья сердца

Во-первых, это красное мясо. В нем содержится большое количество насыщенных жиров, поэтому достаточно съедать красного мяса по маленькому кусочку два раза в неделю. Жирное мясо нужно заменить мясом птицы.

Во-вторых, не стоит злоупотреблять выпечкой и хлопьями для завтрака. Употребление этих продуктов повышает уровень "плохого" холестерина, что приводит к развитию болезней сердца и сосудов.

В-третьих, нужно минимизировать употребление соли, а также сладкой газировки и безалкогольных энергетических напитков.

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