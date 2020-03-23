Глава института имени Роберта Коха в Германии Лотар Виланд назвал средний возраст пациентов, погибших от коронавируса нового типа. Он составляет 82 года.
По словам ученого, статистика позволяет установить возраст, с которого человек попадает в группу риска, - это 45 лет. Примечательно, что среди всего количества людей, заболевших коронавирусом, больше мужчин (57%).
Китай вытащил на свет божий исследовательскую работу 2015 года о том, что коронавирус был создан учеными в сотрудничестве с американской армией.