Определен средний возраст погибших от коронавируса

Глава института имени Роберта Коха в Германии Лотар Виланд назвал средний возраст пациентов, погибших от коронавируса нового типа. Он составляет 82 года.

По словам ученого, статистика позволяет установить возраст, с которого человек попадает в группу риска, - это 45 лет. Примечательно, что среди всего количества людей, заболевших коронавирусом, больше мужчин (57%).