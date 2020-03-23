Британские ученые обнаружили важный симптом коронавирусной инфекции, который до этого оставался скрытым.
Оказалось, что заражение COVID-19 может приводить к полной или частичной потере обоняния. Примечательно, что этот симптом проявляется у инфицированных, которые переносят заболевание в легком виде.
"Новый симптом — это потеря обоняния и ощущения вкуса. Он может означать, что людям без других симптомов, но только с потерей обоняния, возможно, придется самоизолироваться, чтобы уменьшить распространение вируса, поскольку они могут быть заразными", — заявил президент Британской ассоциации оториноларингологии Нирмал Кумар.
Китай вытащил на свет божий исследовательскую работу 2015 года о том, что коронавирус был создан учеными в сотрудничестве с американской армией.