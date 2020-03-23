Обнаружен симптом коронавируса, который ранее оставался скрытым

Британские ученые обнаружили важный симптом коронавирусной инфекции, который до этого оставался скрытым.

Оказалось, что заражение COVID-19 может приводить к полной или частичной потере обоняния. Примечательно, что этот симптом проявляется у инфицированных, которые переносят заболевание в легком виде.