Китайские врачи обнаружили, что существует связь между погодой и уровнем смертности.
К такому выводу специалисты пришли на основании анализа данных, собранных медиками Уханя в период эпидемии.
В Ухане в январе и феврале наблюдался низкий уровень влажности и большой перепад в дневных и ночных температурах.
Увеличение перепада между температурой днем и ночью повышало число летальных исходов на 2,9%, а рост влажности воздуха на 1 г/см3 снижал данный показатель примерно на 11%.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что за сутки в РФ зарегистрирован ещё 71 больной коронавирусом.
Китай вытащил на свет божий исследовательскую работу 2015 года о том, что коронавирус был создан учеными в сотрудничестве с американской армией.