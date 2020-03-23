Выявлена связь между погодой и уровнем смертности от коронавируса

Китайские врачи обнаружили, что существует связь между погодой и уровнем смертности.

К такому выводу специалисты пришли на основании анализа данных, собранных медиками Уханя в период эпидемии.

Плохая погода повышает уровень смертности от коронавируса

В Ухане в январе и феврале наблюдался низкий уровень влажности и большой перепад в дневных и ночных температурах.

Увеличение перепада между температурой днем и ночью повышало число летальных исходов на 2,9%, а рост влажности воздуха на 1 г/см3 снижал данный показатель примерно на 11%.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что за сутки в РФ зарегистрирован ещё 71 больной коронавирусом.