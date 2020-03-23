Правительство России приняло решение о временной приостановке всероссийской диспансеризации в связи с распространением коронавируса нового типа.

"В целях обеспечения охраны здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории РФ … временно приостановить проведение в соответствии с распоряжением правительства РФ от 27 июня 2019 года №1391-p всероссийской диспансеризации взрослого населения РФ", — сказано в документе, опубликованном на сайте правовой информации.