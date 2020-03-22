Житель КБР, заболевший коронавирусом, находится в тяжелом состоянии

В Кабардино-Балкарии зафиксированы два случая заболевания коронавирусом. Инфицированная женщина переносит COVID-19 в легкой форме. А у заболевшего мужчины дела обстоят хуже. Врачи утверждают, что он находится в тяжелом, но стибальном состоянии.