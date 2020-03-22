В Кабардино-Балкарии зафиксированы два случая заболевания коронавирусом. Инфицированная женщина переносит COVID-19 в легкой форме. А у заболевшего мужчины дела обстоят хуже. Врачи утверждают, что он находится в тяжелом, но стибальном состоянии.
"Состояние одного из заболевших тяжелое, но стабильное, он находится на аппарате искусственной вентиляции легких. У второй заболевшей – женщины - состояние легкой степени тяжести", - сообщил глава КБР Казбек Коков.
Китай вытащил на свет божий исследовательскую работу 2015 года о том, что коронавирус был создан учеными в сотрудничестве с американской армией.