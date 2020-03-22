Назван самый безопасный вид транспорта в условиях пандемии

Метрополитены в скором времени будут оборудованы системами фильтрации воздуха, а также тепловизорами для выявления симптомов коронавируса у пассажиров. Однако эти меры не смогут полностью обезопасить граждан от COVID-19, поскольку бактерии будут присуствовать на тех поверхностях, к которым прикасались больные.

Об этом рассказал иммунолог-инфекцонист, директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов. По его мнению, самым безопасным вариантом будет использование личного транспорта.