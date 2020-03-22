Назван недорогой продукт, который эффективно укрепляет иммунитет

Правильное питание - это неотъемлемая часть профилактики заболеваний, в том числе и нового типа коронавируса. Инфекция в первую очередь бьёт по людям со слабым иммунитетом. Люди, у которых иммунная система работает на 100%, могут и вовсе избежать заражения.