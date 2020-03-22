Правильное питание - это неотъемлемая часть профилактики заболеваний, в том числе и нового типа коронавируса. Инфекция в первую очередь бьёт по людям со слабым иммунитетом. Люди, у которых иммунная система работает на 100%, могут и вовсе избежать заражения.
"Один из эффектов, который оказывает морская капуста, – стимуляция иммунной системы, в частности, иммунитета антибактериального и противовирусного. Благодаря морской капусте у нас уменьшается вероятность заболеть сезонными простудными заболеваниями. Для стимуляции иммунитета подойдет любая морская капуста: и законсервированная в банке, и листы в виде чипсов", - пояснил директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.
Китай вытащил на свет божий исследовательскую работу 2015 года о том, что коронавирус был создан учеными в сотрудничестве с американской армией.