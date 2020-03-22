Недавно начали распространяться слухи, что вакцина от гриппа помогает в борьбе с коронавирусом нового типа. Чтобы положить конец этим разговорам официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич опроверг это утверждение.
"Не существует научных свидетельств о достоверности данного факта", - пояснил Язаревич.
Также представитель ВОЗ опроверг вероятность заражения коронавирусом через водопроводную воду.
Китай вытащил на свет божий исследовательскую работу 2015 года о том, что коронавирус был создан учеными в сотрудничестве с американской армией.