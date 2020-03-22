ВОЗ опровергла эффективность вакцины от гриппа против коронавируса

Недавно начали распространяться слухи, что вакцина от гриппа помогает в борьбе с коронавирусом нового типа. Чтобы положить конец этим разговорам официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич опроверг это утверждение.

"Не существует научных свидетельств о достоверности данного факта", - пояснил Язаревич.

Также представитель ВОЗ опроверг вероятность заражения коронавирусом через водопроводную воду.