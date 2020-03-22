Исследователи проанализировали статистику заболеваемости и просчитали средний инкубационный период нового типа коронавируса. Он составляет 5,1 дня. Об этом сообщил Роспотребнадзор со ссылкой на Школу общественного здравоохранения имени Джонса Хопкинса в Блумберге.
"Анализ общедоступных данных об инфекциях, вызванных новым коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем респираторного заболевания COVID-19, позволил оценить средний инкубационный период заболевания в 5,1 дня", - говорится в сообщении.
Китай вытащил на свет божий исследовательскую работу 2015 года о том, что коронавирус был создан учеными в сотрудничестве с американской армией.