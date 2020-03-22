Уточнен средний инкубационный период коронавируса нового типа

Исследователи проанализировали статистику заболеваемости и просчитали средний инкубационный период нового типа коронавируса. Он составляет 5,1 дня. Об этом сообщил Роспотребнадзор со ссылкой на Школу общественного здравоохранения имени Джонса Хопкинса в Блумберге.