Дерматолог раскрыла опасность туалетной бумаги

Врач-дерматолог Ирина Скорогудаева сообщила, что туалетная бумага может стать причиной серьёзных заболеваний. По словам медика, существует большое количество туалетной бумаги на выбор: с красителями, ароматизаторами и другими добавками.

"Наличие красителей чаще всего может стать причиной раздражения в паховой зоне и в местах непосредственного контакта бумаги и кожи. В типографских красках содержится свинец, который и провоцирует онкологию. Поэтому лучше забыть о серых образцах", - рассказала дерматолог.

Ирина Скорогудаева отметила, что некачественные образцы туалетной бумаги могут стать причиной геморроя.