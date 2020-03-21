Елена Малышева выразила уверенность, что вакцина от коронавируса будет создана в любом случае. Однако это произойдет, по прогнозам телеведущей, не раньше чем через три месяца.
"Невозможно рассчитывать на то, что хоть какая-то вакцина появится в клинической практике раньше чем через три месяца, но то, что она появится, не вызывает никаких сомнений", - пояснила Малышева, подчеркнув, что все ученые страны и мира уже приступили к созданию вакцины.
Журналисты чешского издания iDNES.cz выразили недоумение поведением российских властей в ситуации с коронавирусом.