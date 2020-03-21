Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что за последнюю неделю столичным поликлиникам удалось полностью перестроить формат работы.

"За эту неделю мы полностью перестроили всю работу наших поликлиник. Там, где в зданиях был второй вход - он сейчас работает только на прием больных с ОРВИ. Во всех зданиях поликлиник на входе обязательно выдают маски, а также человек проходит термометрию", - пояснила заммэра.

"Уже всех на этой неделе мы предупреждаем, что, если у человека симптомы ОРВИ, то нужно вызвать врача на дом, а не приходить в поликлинику", - добавила Ракова.