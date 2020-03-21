Более 36 тысяч россиян остаются под наблюдением из-за коронавируса

Роспотребнадзор сообщил, что на данный момент в стране 36 540 человек продолжают находиться под наблюдением из-за подозрений на коронавирус.

"Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 года находилось 82 439 человек, по состоянию на 20.03.2020 под контролем остаются 36 540 человек", - сказано в сообщении ведомства.

На 20 марта в России было зафиксировано 253 случая заболевания коронавирусом.