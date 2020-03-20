Еще семь человек в России заболели коронавирусом

Семь новых случаев заражения коронавирусом выявили в России. Большинство из них — в Якутии.

Как сообщили в оперативном штабе при правительстве республики, у нескольких человек тест показал положительный результат.

"Подтверждены Роспотребнадзором России анализы шести человек с предварительным диагнозом", — говорится в сообщении.

Еще один случай выявлен в Подмосковье. Пациент подхватил опасную болезнь во время путешествия в Европу. 11 марта он вернулся из Праги.

"В Московской области подтверждено 18 случаев заражения коронавирусом. Если вы прибыли рейсом SU 2011 Прага — Москва 11 марта, вам необходимо срочно вызвать врача, позвонив по 8-800-550-50-30, оформив вызов на портале госуслуг, или обратиться в скорую помощь по номеру 112", — заявили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.

Ранее сообщалось, что в России число зараженных составляет 199 человек. Полностью излечились девять пациентов.