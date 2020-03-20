Больше 27 тысяч россиян находятся в карантине из-за коронавируса

27 487 россиян ждут результатов тестов на коронавирус. Все они остаются под наблюдением врачей.

Как сообщает Роспотребнадзор, всего под наблюдением медиков побывало 69 075 человек. У большинства тесты были отрицательными, поэтому их отпустили домой.

Всего медики сделали свыше 143,5 тысячи тестов на коронавирус. Сейчас в России зарегистрировано 199 больных.

Ранее сообщалось, что от коронавируса в США умерли 200 человек.