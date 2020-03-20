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Источник Правда.Ру

Психиатр: "Самоизоляция — не заключение, а временная мера"

Здоровье

Психиатр Ольга Карпенко рассказала, как самоизоляция может повлиять на психику жителей России.

"Самоизоляция в течение двух недель не должна отразиться на состоянии большей части граждан. Самоизоляция не является серьезной проблемой.

Намного серьезнее, если у человека повышается уровень тревожности", — сообщила врач.

Специалист призывает россиян осознать, что самоизоляция — это не заключение, а временная мера.

В этот период, по словам врача, важно поддерживать общение со своими друзьями и близкими, для этого лучше использовать видеосвязь.

Для того чтобы снизить уровень тревожности, рекомендуется ограничить количество источников, из которых человек получает информацию. Лучше выбрать один проверенный.

Ранее эксперты назвали пять причин, почему Россия спокойна в пандемии коронавируса.

Темы психика карантин коронавирус самоизоляция
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