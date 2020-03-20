Психиатр: "Самоизоляция — не заключение, а временная мера"

Психиатр Ольга Карпенко рассказала, как самоизоляция может повлиять на психику жителей России.

"Самоизоляция в течение двух недель не должна отразиться на состоянии большей части граждан. Самоизоляция не является серьезной проблемой. Намного серьезнее, если у человека повышается уровень тревожности", — сообщила врач.

Специалист призывает россиян осознать, что самоизоляция — это не заключение, а временная мера.

В этот период, по словам врача, важно поддерживать общение со своими друзьями и близкими, для этого лучше использовать видеосвязь.

Для того чтобы снизить уровень тревожности, рекомендуется ограничить количество источников, из которых человек получает информацию. Лучше выбрать один проверенный.

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