В России начались испытания вакцины против коронавируса

Сегодня российские ученые приступили к испытаниям разработанной в ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора вакцины коронавируса.

Сообщение об этом размещено на сайте санитарного ведомства.

"Научный центр Роспотребнадзора начал испытания вакцины против нового коронавируса. В России для профилактики и контроля эпидемии COVID-19разработаны прототипы вакцин, основанные на шести различных технологических платформах", — говорится в документе.

Уточняется, что в настоящий момент вакцины тестируются "в системе in vivo — на чувствительных лабораторных животных":

мышах и крысах, хорьках, низших приматах.

Предваряя возмущения зоозащитников

Испытания на животных -э то обязательный этап проверки безопасности и эффективности любого нового препарата. Его нельзя исключить, поскольку

"исследования на культурах клеток не могут дать ответы на все вопросы, ведь живые организмы устроены намного сложнее, чем клеточные культуры".

Как отмечает Роспотребнадзор, реакция на препарат чувствительных животных поможет

определить наиболее эффективную дозу и кратность введения вакцины,

способ и схему вакцинации.

Когда вакцина будет готова

Ученые рассчитывают, что внедрение вакцины будет возможно уже в четвертом квартале 2020 года.