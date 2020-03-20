Сегодня российские ученые приступили к испытаниям разработанной в ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора вакцины коронавируса.
Сообщение об этом размещено на сайте санитарного ведомства.
"Научный центр Роспотребнадзора начал испытания вакцины против нового коронавируса. В России для профилактики и контроля эпидемии COVID-19разработаны прототипы вакцин, основанные на шести различных технологических платформах", — говорится в документе.
Уточняется, что в настоящий момент вакцины тестируются "в системе in vivo — на чувствительных лабораторных животных":
Испытания на животных -э то обязательный этап проверки безопасности и эффективности любого нового препарата. Его нельзя исключить, поскольку
"исследования на культурах клеток не могут дать ответы на все вопросы, ведь живые организмы устроены намного сложнее, чем клеточные культуры".
Как отмечает Роспотребнадзор, реакция на препарат чувствительных животных поможет
Ученые рассчитывают, что внедрение вакцины будет возможно уже в четвертом квартале 2020 года.
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