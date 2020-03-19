В США начали тестировать вакцину против коронавируса

В США начались клинические испытания вакцины против SARS-CoV-2, вызывающей заболевание коронавирусом COVID-19. В испытаниях примут участие 45 добровольцев.

Им дважды в течение 28 дней будут вводить вакцину. Участников эксперимента разделят на три группы: первой группе введут 25, второй — 100, а третьей — 150 микрограмм.

"Задача специалистов в том, чтобы определить оптимальную эффективную дозировку, выяснить, насколько устойчив иммунитет к вирусу, а также безопасность вакцины для людей. Тестирование будет проводиться в течение года", — сообщили медики.

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