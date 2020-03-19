В Мурманской области врачам отменяют отпуска из-за коронавируса

В Мурманской области медицинским работникам отменяют отпуска в связи с распространением коронавируса.

Об этом в четверг сообщил губернатор Андрей Чибис в рамках пресс-конференции в правительстве региона.

Сегодня стало известно, что в России число случаев заражения коронавирусом за сутки выросло на 52 — до 199. Один случай инфицирования зафиксировали в Мурманской области.

"Мы решили отменить отпуска для работников медицины. Конечно, мы дополнительно финансово мотивируем тех, кто работает в режиме повышенной нагрузки. Прошу всех медработников отнестись к этому с пониманием. Нам придется для поощрения медработников предусмотреть дополнительные средства, так как медработники сейчас на передовой", — заявил Чибис.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о том, что в Москве скончалась пенсионерка, зараженная коронавирусом.