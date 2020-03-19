Биолог перечислила факторы прекращения пандемии коронавируса

Доктор биологических наук из США Анча Баранова назвала факторы, влияющие на прекращение эпидемии нового коронавируса.

В-первых, это процесс эволюции вируса.

"В настоящее время вирус приспосабливается к организму человеку, но пока неизвестно, как он будет вести себя дальше", — сообщила эксперт.

Во-вторых, это приобретение иммунитета людьми. По словам специалиста, когда коронавирусом переболеет около 70% населения, появятся люди с антителами к нему. Тогда коронавирус не будет распространяться в такой скоростью.

Биолого утверждает, что у всех людей выработается иммунитет к данному вирусу.

Ранее генетики подтвердили естественные причины пандемии коронавируса.