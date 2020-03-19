Доктор биологических наук из США Анча Баранова назвала факторы, влияющие на прекращение эпидемии нового коронавируса.
В-первых, это процесс эволюции вируса.
"В настоящее время вирус приспосабливается к организму человеку, но пока неизвестно, как он будет вести себя дальше", — сообщила эксперт.
Во-вторых, это приобретение иммунитета людьми. По словам специалиста, когда коронавирусом переболеет около 70% населения, появятся люди с антителами к нему. Тогда коронавирус не будет распространяться в такой скоростью.
Биолого утверждает, что у всех людей выработается иммунитет к данному вирусу.
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