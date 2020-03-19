Согласно информации, предоставленной пресс-службой правительства Калужской области, в регионе не выявлено новых случаев заражения коронавирусом.
Стоит напомнить, что два дня назад в Калуге был подтвержден один случай заболевания. Пациентом оказался 56-летний мужчина, который недавно был в Италии.
"В настоящее время он проходит лечение в областной инфекционной больнице. За его состояние наблюдают врачи", — сообщили чиновники.
Сообщается, что врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.
Медиков, которые контактировали с этим пациентов, изолировали в пансионате в Людиново вместе с семьями.
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