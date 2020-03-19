Чиновники рассказали о ситуации с коронавирусом в Калужской области

Согласно информации, предоставленной пресс-службой правительства Калужской области, в регионе не выявлено новых случаев заражения коронавирусом.

Стоит напомнить, что два дня назад в Калуге был подтвержден один случай заболевания. Пациентом оказался 56-летний мужчина, который недавно был в Италии.

"В настоящее время он проходит лечение в областной инфекционной больнице. За его состояние наблюдают врачи", — сообщили чиновники.

Сообщается, что врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

Медиков, которые контактировали с этим пациентов, изолировали в пансионате в Людиново вместе с семьями.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что диетолог назвала продукты для поддержания иммунитета при коронавирусе.