Врачи назвали первые симптомы коронавируса

Врачи отмечают, что распознать начавшуюся инфекцию можно уже через 3-4 дня после того, как она проникла в организм.

Симптомы коронавируса похожи на симптомы гриппа и бронхита, но все же есть и отличия.

Симптомы коронавируса:

пациент сначала чувствует боли в горле;

одышка (проявляется чуть позднее);

сухой кашель;

ломота и боль в мышцах и суставах;

резкое повышение температуры.

Симптомы могут проявляться выборочно или не проявляться вовсе. Если человек подхватил вирус, но его иммунитет успешно с ним справился, то признаки заболевания будут едва заметны. Но в таком случае риск передачи инфекции окружающим возрастает в разы.

Признаки коронавируса очень слабо заметны у детей. Даже анализы не всегда показывают точный результат. В связи с этим врачи рекомендуют всем быть внимательными к своему здоровью, соблюдать необходимые рекомендации и меры предосторожности.

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