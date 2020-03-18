Эпидемиолог назвал безопасную дистанцию между людьми при COVID-19

Врач-инфекционист и эпидемиолог Сато Акихиро завил, что расстояние между людьми намного важнее, чем запрет мероприятий с численностью, например, более пяти тысяч человек на открытом воздухе или в помещении.

"Важно не количество людей, а дистанция между ними. Также имеет значение место проведения мероприятия. Так, проводить мероприятие на улице безопаснее, чем в помещении. Иными словами ограничение по количеству не имеет смысла", — заявил он.

Врач объяснил, что если на улице соберётся несколько десятков тысяч человек, но они не будут общаться между собой и будут находиться на расстоянии от полутора до двух метров друг от друга, это безопаснее, чем небольшое количество людей в "непроветриваемом" помещении будут находиться близко друг к другу и общаться.

Также Акихиро добавил, что для распространения инфекции в закрытом помещении не имеет значения, сколько там будет человек — 100 или 5000.

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