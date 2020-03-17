Губернатор Московской области Андрей Воробьёв пообещал, что все медработники региона, которые проводят тестирование на коронавирус или занимаются лечением людей, заразившихся данным вирусом, получат премии.
"Мы приняли решение о необходимости дополнительного поощрения медработников", — заявил он.
Воробьёв также подчеркнул, что медработники получат доплаты за уже выполненную работу и за текущий период.
Ранее бывший главный санитарный врач России заявил о том, что с коронавирусом можно справиться.
Украинский журналист Дмитрий Гордон назвал тех, кому был выгоден расстрел "небесной сотни" на Майдане в 2014 году.