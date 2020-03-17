Испанские исследователи смогли расшифровать геном коронавируса нового типа, который свирепствует в стране. Оказалось, что он существенно отличается от генома COVID-19, вспышка которого была зафиксирована в китайском Ухане.

"Геном вируса продолжает мутировать… В нашем случае образцы, выделенные в Валенсии, отличаются от вируса, секвенированного в Ухане, в одном случае шестью, а в двух других — девятью мутациями. Это нормально, почти все вирусы, которые секвенировали до этого, отличались от оригинала. Геном, выделенный в Бразилии, содержал 16 мутаций", — рассказал сотрудник кафедры генетики UV Фернандо Гонсалес.