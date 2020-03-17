Всемирная организация здравоохранения рекомендовала не пить ибупрофен при самолечении от коронавируса нового типа. Медики призывают заменить все лекарства одним средством — парацетамолом.
Об этом сообщил пресс-секретарь ВОЗ Кристиан Линдмайер.
Линдмайер подчеркнул, что если ибупрофен был прописан врачом, его необходимо принимать.
"Не было опубликовано новых свидетельств того, что ибупрофен повышает риск смертности. Недостаточно исследований, и эксперты пока изучают данные", — отметил представитель ВОЗ.
Украинский журналист Дмитрий Гордон назвал тех, кому был выгоден расстрел "небесной сотни" на Майдане в 2014 году.