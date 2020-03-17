ВОЗ призвала употреблять парацетамол вместо ибупрофена при COVID-19

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала не пить ибупрофен при самолечении от коронавируса нового типа. Медики призывают заменить все лекарства одним средством — парацетамолом.

Об этом сообщил пресс-секретарь ВОЗ Кристиан Линдмайер.

Линдмайер подчеркнул, что если ибупрофен был прописан врачом, его необходимо принимать.