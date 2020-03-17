Онищенко высказался о "бессимптомном" коронавирусе у детей

Китайские специалисты утверждают, что у детей коронавирус может проходить бессимптомно.

"Данным выводам можно доверять. Согласно объективным данным, около 7-8% заболеваний протекают в тяжелой форме. Обычно болеют люди старше 70 лет. Что касается других случаев, то более 90% людей заболеваний протекает в легкой или средней форме тяжести", — заявил бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

Также он отметил, что в мире мало случаев заражения, выявленных у детей. При этом легкие и стертые формы заболевания могут сначала говорить только о носительстве коронавируса.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что российские врачи заявили о новой опасности коронавируса.