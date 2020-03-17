Иммунитет от нового типа коронавируса будет иметь низкую устойчивость, а также временный эффект.

Такое мнение высказал профессор, заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов.

"Иммунитет против коронавируса не пожизненный и не самый стойкий, но и против гриппа так же… К сожалению, это свойственно всем вирусам, вызывающим ОРВИ", — пояснил профессор.