Иммунитет от нового типа коронавируса будет иметь низкую устойчивость, а также временный эффект.
Такое мнение высказал профессор, заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов.
"Иммунитет против коронавируса не пожизненный и не самый стойкий, но и против гриппа так же… К сожалению, это свойственно всем вирусам, вызывающим ОРВИ", — пояснил профессор.
Украинский журналист Дмитрий Гордон назвал тех, кому был выгоден расстрел "небесной сотни" на Майдане в 2014 году.