Эпидемиологи предупреждают о новой волне заражения коронавирусом

Российские эпидемиологи предупреждают о новой волне распространения коронавируса. К такому выводу специалисты пришли в связи с тем, что в стране зафиксировали первый случай внутреннего заражения.

Новая волна эпидемии может затронуть большее количество людей

Но специалисты отмечают, что новые волны эпидемии будут более слабыми.

Также известно, что коронавирус постоянно мутирует. Со временем коронавирус теряет свои агрессивные свойства.

"Сейчас главное — проводить массовые проверки на коронавирус и изолировать всех его потенциальных носителей", — считают врачи.

Самые проблемные регионы нужно будет закрывать на карантин. Молодое поколение это заболевание легко сможет перенести, а в некоторых даже бессимптомно.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на Алтай попал коронавирус через WhatsApp.