Как избежать депрессии, находясь в карантине, рассказал психолог

Медицинский психолог Никита Чернов советует людям, которые вынуждены самоизолироваться, вести обычный образ жизни и поддерживать общение с близкими онлайн.

"Личные встречи помогут заменить телефон и Интернет", — считает психолог.

Он также добавил, что в некоторых городах люди, которые находятся на карантине, договариваются о времени, когда они выйдут на балконы, чтобы спеть какую-нибудь песню. Это отличный пример взаимной поддержки.

Также на карантине нужно соблюдать распорядок дня. Отказ от нормального образа жизни может стать дополнительным стрессом.

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