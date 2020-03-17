Медицинский психолог Никита Чернов советует людям, которые вынуждены самоизолироваться, вести обычный образ жизни и поддерживать общение с близкими онлайн.
"Личные встречи помогут заменить телефон и Интернет", — считает психолог.
Он также добавил, что в некоторых городах люди, которые находятся на карантине, договариваются о времени, когда они выйдут на балконы, чтобы спеть какую-нибудь песню. Это отличный пример взаимной поддержки.
Также на карантине нужно соблюдать распорядок дня. Отказ от нормального образа жизни может стать дополнительным стрессом.
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