В Тюмени медики извлекли бабочку из уха 10-летней девочки

В Тюмени родители девочки обратились к ней к оториноларингологу после того, как она стала жаловаться на заложенность в ухе. Во процессе осмотра врачи обнаружили в ухе посторонний предмет, который перекрывал наружный слуховой проход — им оказалась оказалась бабочка.

"В такой ситуации важно своевременно извлечь посторонний предмет из слухового канала, чтобы не допустить развитие инфекции", — сообщили врачи.

Но, к сожалению, пациенты не всегда замечают наличие в ухе постороннего предмета. Обычно они обращаются к врачу, когда начинают ощущать неприятный запах, боль или шум в ушах, проблемы со слухом.

Врачи напоминают о том, что не нужно пытаться извлечь посторонний предмет самостоятельно, так как это может протолкнуть его глубже, что повредит барабанную перепонку.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что врачи достали из уха школьницы живого таракана.