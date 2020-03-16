Оплата больничных находящимся на карантине будет производиться авансом

Оплата больничных листов россиян, которые находятся на карантине из-за коронавируса, будет производиться авансом. Иными словами, россияне не потеряют в доходе.

"В настоящее время число заразившихся коронавирусом в России достигло 93 человек, 86 из них — привезли вирус из других стран. 7 человек заразились при общении с заболевшими", — сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Около 15 000 человек находятся под наблюдением медиков, все они здоровы. В России сейчас выпускают до 100 тысяч тест-систем в сутки для выявления коронавируса. Они будут отправлены во все субъекты страны.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в России выявлено почти 100 заболевших коронавирусом.