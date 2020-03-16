На 16 марта, из российских больницы были выписаны 10% пациентов, у которых ранее обнаружился коронавирус нового типа. Всего в России зарегистрировано 66 случаев заболевания COVID-19.
Об этом в понедельник сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
По его словам, тяжелых случаев с больными коронавирусом нет.
"Никакого нагнетания ситуации в медицинских организациях нет. Медслужба работает в штатном режиме. Диагностические и лабораторные тесты доступны для медперсонала", — отметил глава Минздрава.
Супруга 74-летнего юмориста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, сегодня отмечает 31-летие. В честь своего дня рождения она разместила в Instagram пикантное фото в купальнике.