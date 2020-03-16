В России от коронавируса выздоровело 10% пациентов

На 16 марта, из российских больницы были выписаны 10% пациентов, у которых ранее обнаружился коронавирус нового типа. Всего в России зарегистрировано 66 случаев заболевания COVID-19.

Об этом в понедельник сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По его словам, тяжелых случаев с больными коронавирусом нет.