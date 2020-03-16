В Коммунарке из больницы сбежала пациентка с подозрением на коронавирус

В понедельник, 16 марта, из больницы в Коммунарке сбежала пациентка с подозрением на коронавирус.

"В связи с самовольным уходом ночью пациентки из больницы мы были вынуждены обратиться в полицию. Прошу коллег объяснять всем всю серьезность ситуации, а жителям быть более сознательными", — написал в соцсети главврач Московской больницы № 40 Денис Проценко.

Кроме того, врач рассказал, что медикам часто приходится сталкиваться с неадекватными поступками со стороны пациентов, которые не осознают всю опасность ситуации.

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