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ВОЗ: 11 тысяч человек заразились коронавирусом в мире за сутки

Здоровье

ВОЗ сообщает, что за 15 марта в мире число зараженных коронавирусом COVID-2019 увеличилось на 10982 человека, умерли 343 больных.

Как отмечается в распространенном организацией документе, на 00:00 часов 16 марта случаи заболевания зафиксированы более чем в 140 странах.

На момент публикации материала

  • общее число инфицированных - 163611 (из них вне Китая - 72469)
  • летальных исходов - 6472 (вне материкового Китая - очага распространения коронавируса - умерли 2531 человек).

В России

  • зарегистрировано 65 заражений COVID-2019,
  • вылечились - 6 человек,
  • летальных исходов нет.

Напомним, что вчера, 15 марта, из регионов стали поступать сообщения о пустеющих на фоне новостей о распространении коронавируса магазинных полках.

Минпромторг в связи с этим выступил с обращением, в котором пояснил, что закрытия продуктовых магазинов в стране не будет, равно как и дефицита продуктов. Об этом подробнее читайте в материале на сайте.

 

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