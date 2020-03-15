ВОЗ сообщает, что за 15 марта в мире число зараженных коронавирусом COVID-2019 увеличилось на 10982 человека, умерли 343 больных.
Как отмечается в распространенном организацией документе, на 00:00 часов 16 марта случаи заболевания зафиксированы более чем в 140 странах.
Напомним, что вчера, 15 марта, из регионов стали поступать сообщения о пустеющих на фоне новостей о распространении коронавируса магазинных полках.
Минпромторг в связи с этим выступил с обращением, в котором пояснил, что закрытия продуктовых магазинов в стране не будет, равно как и дефицита продуктов. Об этом подробнее читайте в материале на сайте.
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