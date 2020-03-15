Употреблять алкоголь при гриппе может быть опасно

При заболеваниях гриппом или простудой ни в коем случае нельзя употреблять алкоголь, поскольку он ослабляет иммунитет и повышает артериальное давление. Об этом сообщила главный терапевт страны Оксана Драпкина. По ее словам, спиртные напитки могут привести к осложнениям в виде аритмии и тахикардии.