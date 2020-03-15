При заболеваниях гриппом или простудой ни в коем случае нельзя употреблять алкоголь, поскольку он ослабляет иммунитет и повышает артериальное давление. Об этом сообщила главный терапевт страны Оксана Драпкина. По ее словам, спиртные напитки могут привести к осложнениям в виде аритмии и тахикардии.
"Ни в коем случае при простуде и гриппе не употребляйте алкоголь, тем более не лечитесь им. При повышенной температуре тела частота сердечных сокращений и так повышается, алкоголь может спровоцировать выраженное нарушение частоты сердечных сокращений и возникновение жизнеугрожающей аритмии", - пояснила врач.
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